Певица Ольга Бузова выйдет замуж в Новом 2023 году

Телеведущей оставалось только вытянуть бумажку и озвучить предсказание. Затаив дыхание, Ольга достала листок, развернула, и прочитала написанное пророчество. Судя по всему, Бузовой нужно уже начать подбирать себе свадебное платье.

«Я буду путешествовать, куплю квартиру, и в этом году...выйду замуж!» — огласила вердикт певица под восторженные крики подруг.