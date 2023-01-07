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Поэтесса Татьяна Назарова: «То, что случилось с Аллой Пугачевой - катастрофа!»

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Поэтесса Татьяна Назарова: «То, что случилось с Аллой Пугачевой - катастрофа!»
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Фото из открытых источников

Творчество поэтессы Татьяны Назаровой знает много россиян. Хиты композитора поют Басков, Аллегрова, Крутой, Пугачева, Долина, Казаченко и другие известные исполнители. В 90-е песня на ее стихи "Ах, какая женщина!» стала визитной карточкой коллектива «Фристайл».

Лауреат всероссийского фестиваля «Песня года», которая сейчас сама выступает на камерных концертах и фестивалях, рассказала о сотрудничестве с Аллой Пугачевой:

Обычно Алла закрывала концерты двумя песнями: это «Игра» на мои стихи и «Живи, страна» на стихи Рубальской. Она просила меня переделать под нее текст «Игры». Он выдержал всего несколько правок. Потом Алла кое-что дошлифовывала. Появились строчки, которых я даже не писала. К примеру, слов «Я была так сексуальна» в моем тексте не было. Этот стиль не мой. Кстати, считаю недавний поступок Пугачевой, связанный с отъездом из РФ, настоящей катастрофой. Она спела странную, как по мне, песню «Война», в которой есть слова о том, будто война — «любовница без лица». Это неправда. Война — большая трагедия с лицом, его нельзя не заметить.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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