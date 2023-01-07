Публицист Шахназаров раскритиковал Собчак за высказывание о состоянии здоровья Михалкова

Пока Никита Михалков борется с болезнью, российские знаменитости переживают. Звезды надеются на скорейшее выздоровление знаменитого режиссера. Ксения Собчак тоже не осталась в стороне.

41-летняя журналистка призналась, что не меньше остальных переживает за состояние Никиты Сергеевича. Свои эмоции телеведущая поспешила излить в Telegram-канале. Ксения пожелала 77-летнему кинорежиссеру здоровья и долголетия. Но не преминула отметить влияние мэтра на культуру страны и его близкие отношения с российским президентом.

Высказывание Собчак не понравилось Михаилу Шахназарову.

«Одно слово. Собчак — чудовище. Просто чудовище, бесовка», — прокомментировал публицист слова Ксении.

Напомним, вчера Михалкова госпитализировали в московскую больницу. Сегодня его перевели в реанимацию. Никита Сергеевич остается в сознании, он сам дышит. По данным, у режиссера диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, а также интоксикационный синдром, дыхательную недостаточность.