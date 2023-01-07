Саратовская школьница виртуозно спела о Волге в шоу «Голос. Дети» на Первом канале

Вчера, 6 января, на Первом канале вышел очередной выпуск вокального шоу "Голос. Дети". В рамках прослушиваний выступила 12-летняя Анна Доровская. Жительница Саратова своим исполнением композиции "Течет река Волга" покорила всех членов жюри.

Басту, Егор Крид и певица Максим после выступления талантливой участницы устроили настоящую борьбу за право быть ее наставником.

Идеально выступила. Должна пойти ко мне в команду. Виртуозно исполнено. Скрыто в этом много правильных, много верных чувств, – сказал Баста.

Изначально я и хотела к вам, – призналась девочка, выбрав исполнителя в свои наставники.

Как рассказали в региональном министерстве культуры, Анна является ученицей музыкально-эстетического лицея им. Шнитке. Несколько месяцев назад школьница привезла в родной Саратов золотую медаль с Дельфийских игр.

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