Собчак отреагировала на хейт в свой адрес после рассуждения о смерти режиссера Михалкова

Ксения Собчак ответила своим коллегам, которые раскритиковали журналистку за рассуждение о смерти Никиты Михалкова. В Telegram-канале «Кровавая барыня» телеведущая опубликовала скриншоты постов с осуждением.

«Вот как быть с такими людьми? Что у них вместо сердца и головы? Пишешь прямо, что желаю здоровья, желаю долголетия, надеюсь, что его уход позже случится. Но нет, нужно писать, что Собчак желает смерти Михалкову. Королевство кривых зеркал».

Далее ведущая охарактеризовала некоторых комментаторов ее сообщения о режиссере: «плохо образован, глуп», «подлый, продал давно все остатки самоуважения» и тому подобное.

5 января 2023 года стало известно, что Никиту Сергеевича госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией. В пресс-службе режиссера рассказали, что мэтр попал в больницу с подозрением на грипп.