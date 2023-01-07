Stebel: актриса Лариса Удовиченко оказалась замешана в провокации, связанной с флагом Украины

В новогодние праздники петербуржцы смогли увидеть комедию "Игра на вылет". Зрители думали, что примет участие в антрепризном спектакле актриса Лариса Удовиченко, но она так и не появилась на сцене. Заменили ее актрисой Татьяной Абрамовой. Посетители возмутились обманом, поскольку их не предупредили о замене артистки.

Также одна зрительниц заявила, что постановка была похожа на провокацию. В определенный момент актеры облачились в костюмы цвета украинского флага. Об этом пишет Stebel.ru.

"Интересный такой нюанс, что артисты должны со своей страной быть, а после антракта все облачились в сине-желтые костюмы. Половина зала вышла. Возникает вопрос, Удовиченко с кем и как? Пользоваться любовью подло, это полнейшее неуважение артиста к своей аудитории", — написала местная жительница.

Отметим, что Удовиченко держится в стороне от политики. Лариса не обсуждает происходящее в соседней стране и мире.