Украина ввела новые санкции в отношении украинских и российских культурных деятелей

Украина объявила новые санкции в адрес культурных и медийных деятелей РФ и Украины. В списке всего 119 персон.

Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Зеленским. Глава государства утвердил принятое решение СНБО о персональных ограничениях.

В санкционном списке - популярные российские актеры, певцы, режиссеры, политологи. Последовали ограничения в адрес Ирины Аллегровой, Михаила Галустяна, Дмитрия Билана, Ларисы Долиной, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Никиты Михалкова, Евгения Петросяна, Дмитрия Дюжева, Леонида Якубовича, Дмитрия Харатьяна, Владимира Преснякова, Родиона Газманова, Александра Буйнова, Александра Дугина, Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян.

Ограничения также затронули украинок Лолиту Милявскую и Жанну Бадоеву. В Украине им будут заблокированы активы, запрещено перемещаться, получать визы. Также они утратят государственные награды и не смогут принимать участие в торговых операциях.