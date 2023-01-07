Владимир Пресняков-младший пообещал отдать гонорары с концертов в поддержку участников российской СВО

Накануне Владимир Пресняков дал большой концерт в Москве. Музыкант в начале выступления перед зрителями пообещал передать гонорары с концертов в поддержку участников СВО, которые на территории Украины.

Во время своего выступления на Новом Арбате Владимир порадовал поклонников старыми и новыми композициями. Артист пел вживую, а фанаты с радостью подпевали любимому артисту.

Пресняков также поблагодарил публику за поддержку. Он пообещал, что все гонорары, полученные за выступления, он перечислит в поддержку российских военных.

"Привет, ребята! Наконец мы встретились. Спасибо каждому, что нашли время, пришли. Приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что гонорар из сегодняшнего концерта отдадим ребятам, которые на передовой. Это благодаря вам. Теперь давайте попоем, поживем!", - сказал музыкант.