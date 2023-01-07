Захар Прилепин оценил выходку солиста группы Little Big

Солист Little Big Илья Прусикин покинул РФ и уехал в США. Праздник Рождества артист отметил провокацией. Он сколотил скейт в виде креста и на нем прокатился.

Видеоролик, который музыкант разместил в соцсети, вызвал шквал негодования. Одним из первых отреагировал на видео писатель Захар Прилепин.

«7 января, в день Рождества, солист группы Little Big Илья Прусикин - ярый противник СВО, уехавший в Америку, разместил в соцсетях видео, на котором катается на скейте в виде креста. Привычное постоянство. Если поклонник Киева и ВСУ - всенепременно богохульник и сатанист» - написал публицист в Telegram-канале.

По словам Прилепина, подобные акции сбежавших из РФ звезд ожидаемы.

«Удивляться нечему. Все на местах. 7 января он сделал это. Ждал и сделал. Старательный мальчик. Приготовил сюрприз, чтобы помнили, какой он, верней, какое. Мы помним!»