Yandex.RTB

Житель Нижнего Тагила обвиняет медиков в смерти своей супруги

Image 16+
Житель Нижнего Тагила обвиняет медиков в смерти своей супруги
Знаменитости
Фото из открытых источников

Жительница Нижнего Тагила скончалась в Областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге. Муж Светланы Бурухиной уверяет, что вся ответственность лежит на врачах Демидовской больницы, куда 35-летняя женщина обратилась после обострения гастрита.

12 декабря молодая мать пришла для проведения гастроскопической процедуры для расширению желчного протока. Операция проходила 15 декабря, после нее Светлана начала жаловаться на невыносимую боль. Тагильчанка написала мужу, что медсестры не откликались на ее просьбы о помощи.

На лапаротомию женщину отправили после утреннего обхода 16 декабря. Екатерина рыдала от боли и состояние продолжало ухудшаться. 17 числа ее доставили в ОКБ. 18 декабря медики повторно сделали лапаротомию, установив дренажи. 20 декабря у свердловчанки остановилось сердце, однако врачи его «запустили». На следующий день мужу сообщили о смерти жены.

Через сутки Бурухин написал заявление в следственный отдел СК по Верх-Исетскому району и направил обращение в прокуратуру Ленинского района в Нижнем Тагиле.




Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Певица Ольга Бузова выйдет замуж в Новом 2023 году

Вчера, 20:55

Украина ввела новые санкции в отношении украинских и российских культурных деятелей

Вчера, 20:47

Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок с будущим мужем Дмитрием

Вчера, 20:39

Ксения Собчак сравнила возможную смерть тяжелобольного Никиты Михалкова с гибелью Сталина

Вчера, 20:18

Поэтесса Татьяна Назарова: «То, что случилось с Аллой Пугачевой - катастрофа!»

Вчера, 20:15

Захар Прилепин оценил выходку солиста группы Little Big

Вчера, 19:59

Житель Нижнего Тагила обвиняет медиков в смерти своей супруги

Вчера, 18:54

Stebel: актриса РФ Лариса Удовиченко оказалась замешана в провокации, связанной с Украиной

Вчера, 18:38

Собчак отреагировала на хейт в свой адрес после рассуждения о смерти режиссера Михалкова

Вчера, 12:59

Владимир Пресняков-младший пообещал отдать гонорары с концертов в поддержку участников российской СВО

Вчера, 12:52

Артиллерист из Марокко читает рэп на передовой в зоне СВО с артистами Киргизии и РФ

Вчера, 12:46

Наташа Королева отмечает Рождество в США с мамой, поддерживающей Украину

Вчера, 12:09

Публицист Шахназаров раскритиковал Собчак за высказывание о состоянии здоровья Михалкова

Вчера, 11:59

49-летняя певица РФ Наташа Королева отметила Новый год без мужа-стриптизера Сергея Глушко

Вчера, 11:50

51-летняя ведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру в бикини на пляже в Омане

Вчера, 11:40

Муж беременной певицы и ведущей РФ Ольги Орловой Валерий отказался носить обручальное кольцо

Вчера, 11:34

«МК»: Из-за россиян в Казахстане начался настоящий дефицит машин

Вчера, 11:10

Ксения Собчак сообщила, что известный кинорежиссер Никита Михалков находится в реанимации

Вчера, 10:47

Кремль показал необычные фотографии Владимира Путина на Рождество в Благовещенском соборе Кремля

Вчера, 10:38

Перечислены главные российские кинофильмы 2023 года, которые невозможно пропустить

Вчера, 10:30

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева
  • 6-01-2023, 11:23

Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева

Украинская журналистка Соколовская подвергла критике политическую передачу, ведущим которой выступает Соловьев. Она заявила, что больше не

Житель Екатеринбурга не смог дозвониться до сотрудников ГИБДД 135 раз
  • 5-01-2023, 14:28

Житель Екатеринбурга не смог дозвониться до сотрудников ГИБДД 135 раз

В Екатеринбурге мужчина попытался дозвониться до сотрудников ГАИ целых (!) 135 раз. Однако все попытки настойчивого горожанина оказались тщетны. В

E1.ru: Синоптики предупредили о сильных морозах в Свердловской области
  • 5-01-2023, 15:27

E1.ru: Синоптики предупредили о сильных морозах в Свердловской области

Главный синоптик Свердловской области рассказала о январской погоде. По словам Галины Шепоренко, первые пять дней наступившего года температура

Stebel: актриса РФ Лариса Удовиченко оказалась замешана в провокации, связанной с Украиной
  • Вчера, 18:38

Stebel: актриса РФ Лариса Удовиченко оказалась замешана в провокации, связанной с Украиной

В новогодние праздники петербуржцы смогли увидеть комедию "Игра на вылет". Зрители думали, что примет участие в антрепризном спектакле актриса Лариса

Перечислены главные российские кинофильмы 2023 года, которые невозможно пропустить
  • Вчера, 10:30

Перечислены главные российские кинофильмы 2023 года, которые невозможно пропустить

В Сети интернет появился список главных российских кинолент, которые появятся на экранах страны в 2023 году и которые невозможно пропустить. «Квартет

Актёр Адабашьян: Врачи до сих пор не поставили диагноз режиссёру Михалкову
  • 6-01-2023, 21:04

Актёр Адабашьян: Врачи до сих пор не поставили диагноз режиссёру Михалкову

5 января 2023 года выяснилось, что врачи диагностировали у режиссёра Никиты Михалкова грипп, из-за чего его доставили в больницу. Российские граждане

Новости партнеров
Новости партнеров
В 2023 году число российских регионов может резко сократиться
  • 5-01-2023, 14:03

В 2023 году число российских регионов может резко сократиться

В 2023 году может быть принято решение о сокращении количества регионов в России за счет их объединения. Эксперты полагают, что такой шаг может

МК: Кнутов предрек крах рождественского перемирия из-за коварства ВСУ
  • 5-01-2023, 15:00

МК: Кнутов предрек крах рождественского перемирия из-за коварства ВСУ

Военный эксперт, аналитик, директор музея ПВО, историк Юрий Кнутов в разговоре с журналистами МК высказал мнение по поводу возможности объявить

Генерал-лейтенант Гурулев заявил об опасности рождественского перемирия РФ и Украины
  • 5-01-2023, 14:58

Генерал-лейтенант Гурулев заявил об опасности рождественского перемирия РФ и Украины

Депутат Государственной Думы, член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв высказался по поводу возможного рождественского

Общественник Соловейчик назвал «неудачным» качество уборки снега в Петербурге
  • 6-01-2023, 17:08

Общественник Соловейчик назвал «неудачным» качество уборки снега в Петербурге

В Петербурге качество уборки улиц от снега и наледи «неудачное». Таким мнением поделился представитель движения гражданских инициатив, политолог и