Житель Нижнего Тагила обвиняет медиков в смерти своей супруги

Жительница Нижнего Тагила скончалась в Областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге. Муж Светланы Бурухиной уверяет, что вся ответственность лежит на врачах Демидовской больницы, куда 35-летняя женщина обратилась после обострения гастрита.

12 декабря молодая мать пришла для проведения гастроскопической процедуры для расширению желчного протока. Операция проходила 15 декабря, после нее Светлана начала жаловаться на невыносимую боль. Тагильчанка написала мужу, что медсестры не откликались на ее просьбы о помощи.

На лапаротомию женщину отправили после утреннего обхода 16 декабря. Екатерина рыдала от боли и состояние продолжало ухудшаться. 17 числа ее доставили в ОКБ. 18 декабря медики повторно сделали лапаротомию, установив дренажи. 20 декабря у свердловчанки остановилось сердце, однако врачи его «запустили». На следующий день мужу сообщили о смерти жены.

Через сутки Бурухин написал заявление в следственный отдел СК по Верх-Исетскому району и направил обращение в прокуратуру Ленинского района в Нижнем Тагиле.











