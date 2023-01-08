Посол Эритреи в России Цеггай выразил мнение о политической ситуации в Африке

Украинская журналистка Соколовская подвергла критике политическую передачу, ведущим которой выступает Соловьев. Она заявила, что больше не
Киберсыщик Игорь Бедеров заявил о том, что после воссоединения России и Крыма хакерское сообщество раскололось. После начала СВО в соцсетях начали
В Екатеринбурге мужчина попытался дозвониться до сотрудников ГАИ целых (!) 135 раз. Однако все попытки настойчивого горожанина оказались тщетны. В
В 2023 году выйдет немало российских сериалов, которые нельзя пропустить. Проекты обещают быть очень интересными и яркими. Зрители смогут увидеть
Скандальная российская ведущая Ксения Собчак высказала жесткую реакцию на новости, появившиеся сегодня в Сети о том, что она якобы желает смерти
В Сети интернет появился список главных российских кинолент, которые появятся на экранах страны в 2023 году и которые невозможно пропустить. «Квартет
В 2023 году может быть принято решение о сокращении количества регионов в России за счет их объединения. Эксперты полагают, что такой шаг может
Военный эксперт, аналитик, директор музея ПВО, историк Юрий Кнутов в разговоре с журналистами МК высказал мнение по поводу возможности объявить
Депутат Государственной Думы, член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв высказался по поводу возможного рождественского
В Петербурге качество уборки улиц от снега и наледи «неудачное». Таким мнением поделился представитель движения гражданских инициатив, политолог и
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