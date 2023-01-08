Посол Эритреи в России Цеггай выразил мнение о политической ситуации в Африке

Руководитель дипломатического представительства Эритреи в Российской Федерации Цеггай в интервью агентству РИА «Новости» поделился своим мнением о степени политического влияния западных государств в Африке. Он считает, что оно за последнее время заметно уменьшилось и позиции США и ЕС в регионе уже не такие весомые.

Цеггай полагает, что раньше политические власти западных государств, особенно США и Франции очень сильно влияли на ситуацию в Африке в разных сферах. Причем, отметил он, это выражалось достаточно открыто и заметно. Но теперь эта ситуация, по мнению Цеггая изменилась: влияние США и ЕС снизилось. Он полагает, что политические власти африканских государств уже проводят более суверенный курс.