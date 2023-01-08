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Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока»

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Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока»
В Мире
Фото из открытых источников

Эксперт в энергетической сфере Фролов в интервью изданию «RT» рассказал о политике западных государств в вопросе о расследовании инцидента на газопроводе «Северный поток». Он подчеркнул, что еще недавно европейские компании характеризовали эту инфраструктуру как очень важную в сфере поставок природного газа.

Однако после взрывов на нитках этого трубопровода в европейском союзе не спешат с проведением расследования этого инцидента. Хотя представители политических властей ЕС недавно заявляли, что Германия, Швеция и Дания будут вести соответствующую работу, Фролов полагает, что в целом прослеживается стремление замять эту ситуацию. По его мнению, это связано с тем, какие результаты могут быть получены и как это повлияет на общественность.

«ЕС и швейцарская сторона, по всей видимости, все еще надеются, что ситуация каким-то образом разрешится сама собой и у Европы все-таки появится возможность добиться восстановления и запуска «Северного потока – 2». Но на текущий момент ЕС ничего для этого не предпринимает», – отметил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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