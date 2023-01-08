Хаависто сделал заявление по вопросу о вступлении финского государства в НАТО

Руководитель финского внешнеполитического ведомства Хаависто сделал заявление сегодня, 8 января, по вопросу о вступлении государства в НАТО. Он связал сроки присоединения Финляндии к этому блоку с позицией шведских политических властей и отношением НАТО к их заявке. Хаависто подчеркнул, что финское политическое руководство не хочет вступления государства в блок раньше Швеции.

Министр заявил, что в соответствии с такой позицией в Финляндии будут ожидать, какое решение будет принято в НАТО по отношению к шведскому государству. Только после его вступления в блок официальное Хельсинки готово обсуждать свою заявку. До этого времени финские политические власти намерены сохранять внеблоковый статус государства.

«Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал», – заявил Хаависто.