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Хаависто сделал заявление по вопросу о вступлении финского государства в НАТО

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Хаависто сделал заявление по вопросу о вступлении финского государства в НАТО
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель финского внешнеполитического ведомства Хаависто сделал заявление сегодня, 8 января, по вопросу о вступлении государства в НАТО. Он связал сроки присоединения Финляндии к этому блоку с позицией шведских политических властей и отношением НАТО к их заявке. Хаависто подчеркнул, что финское политическое руководство не хочет вступления государства в блок раньше Швеции.

Министр заявил, что в соответствии с такой позицией в Финляндии будут ожидать, какое решение будет принято в НАТО по отношению к шведскому государству. Только после его вступления в блок официальное Хельсинки готово обсуждать свою заявку. До этого времени финские политические власти намерены сохранять внеблоковый статус государства.

«Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал», – заявил Хаависто.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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