Немецкие депутаты отправились на Тайвань

Немецкое издание Zeit сообщает, что делегация представителей законодательного органа Германии отправилась на остров Тайвань. Журналисты пишут, что депутаты планируют провести там несколько дней, до четверга. Они намерены встретиться на Тайване с представителями разных политических и общественных сторон, провести с ними переговоры.

Прежние случаи поездок западных политиков на Тайвань показали, что следствием этого становилось обострение ситуации в регионе. Китай протестует против таких решений политических властей западных государств. Например, после визита представителя американского конгресса Пелоси на Тайвань китайские войска провели широкие учения в регионе, привлекая к ним флот.