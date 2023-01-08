АиФ: Жители РФ в Сети призывают лишить Смольянинова гражданства за высказывания о РФ

Артур Смольянинов дал скандальное интервью, в котором признался, что готов убивать русских на стороне Украины.

«Если и пошел бы на эту войну, то на стороне Украины, однозначно», — сказал артист.

В том же интервью, рассуждая о будущем РФ, он заявил, что ему наплевать, что останется от страны. Сделал он это весьма грубо.

«Мне, честно говоря, наплевать, даже , в какой форме останется РФ. Она развалится или нет, даже если останется от нее только одна область, а остальное превратится в радиоактивный пепел», — произнес актер.

Интервью звезды фильма «9 рота» вызвало шквал гневных комментариев. Россияне в Сети призвали лишить Смольянинова гражданства за подобные высказывания о родине.

«Лишать гниль гражданства, имущества в пользу бойцов СВО, завести уголовное дело, чтобы мыслей не было приблизиться к России!»





«Какой же дурак. Плюнул в Россию, она утрётся. Если она плюнет в него, то он утонет. Как актёр он стал для нас пылью, пеплом, зеро».

«Еще один паразит показал истинный лик....гаденыш»

«Нашли актера. Никто и звать никак. От таких деятелей культуры одни гадости. Мерзость».

«Он сделал выбор, желаем быстрее попасть на Украину, где ему очень быстро объяснят, кто он такой».



