Актер Оскар Кучера прокомментировал отмену онлайн-показа телеспектакля с Иваном Ургантом

Известный российский актер и ведущий Оскар Кучера прокомментировал отмену спектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти», премьера которого была запланирована в онлайн-кинотеатре перед новым годом. Своим мнением по этому поводу артист поделился в своем Telegram-канале.

Как заявил телеведущий, спектакль был не объективно снят с показа сразу после презентации. Также Оскар подчеркнул, что участие в съемках принимали российские актеры, которые живут и работают в России.

Ребята, ну это какой-то бред! Детская сказка, с хорошими артистами, большинство из которых работает и живет в России...

Стоит добавить, что российский шоумен и ведущий Иван Ургант сыграл одну из главных ролей в телеспектакле «Происшествие в стране Мульти-Пульти».