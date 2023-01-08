Артист РФ Артур Смольянинов раскритиковал российского актера Ивана Охлобыстина

В одном из своих последних интервью журналистам артист РФ Артур Смольянинов раскритиковал актера Ивана Охлобыстина, несмотря на то, что у ранее у них были довольно близкие отношения.

Отметим, после февральских событий минувшего года (начало СВО на Украине) Охлобыстин сразу же занял патриотическую позицию. Он активно поддержал решение российских властей. А вот Смольянинов, напротив, выступил против правительства и спецоперации. Из-за этого дружеские отношения знаменитостей заметно разладились. Артисты и сейчас не приемлют гражданской позиции друг друга.

«Для него это просто игра. Он нес околесицу всегда. Однако тогда это казалось развлечением. Такой веселый фрик, лицедей, шут. Просто попал в резонанс. Стал необходим власти. Ужас не в том, что есть такие люди, а в том, что появилась у них власть» — высказался Артур об Иване.