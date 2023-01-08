Артисты выступили в цветах флага Украины: Лариса Удовиченко угодила в скандал

В Петербурге разгорелся очередной скандал. Произошел он из-за спектакля "Игра на вылет". Зрители ожидали на сцене увидеть Ларису Удовиченко. Однако, не предупредив петербуржцев, артистку заменили на Татьяну Абрамову.

Также во время спектакля актеры облачились в костюмы, которые напоминали цвета флага Украины. На Абрамовой, к примеру, была голубая блуза и желтый цветок в голове. Последней каплей стал выход актрисы в голубом платье и желтых перчатках.

По словам одной из зрительниц, посмотрев кадры с прошлых спектаклей, таких костюмов на актерах не было. Другая зрительница также в замешательстве от увиденного. Она хочет, чтобы соответствующие органы проверили постановку.

Не исключено, что сама Удовиченко решила не принимать участие в спектакле, поскольку не разделяет предательских взглядов коллег.