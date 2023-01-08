«Богиня превращается в рэпера». Валиева показала неожиданный образ для шоу Навки

Олимпийская чемпионка в команде, а также чемпионка Российской Федерации и Европы 2022 года, фигуристка Камила Валиева показала, как она превращается из Богини в рэпера. Это она продемонстрировала во время заключительного шоу Татьяны Навки под названием «История любви Шахерезады».

«Есть традиция, в заключительном шоу делать какие-либо странные, необычные вещи и приколы. Так вот, было у нас много такого, в том числе я решила всех порадовать», — сперва написала Камила в своей соцсети.

Затем она опубликовала ролик, в котором рассказала о подробностях.

«Вы знаете, что в шоу Навки играю Богиню добра и любви. Однако в последнем номере в крайнем шоу (7 января) напросилась на рэперскую тему вместе с ребятами. Так что днем и утром я была Богиня, а вечером - рэпер! Еще не хватает сюда кепки. Все будет супер».