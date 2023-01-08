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Екатеринбургские артисты попали под персональные санкции президента Украины Зеленского

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Екатеринбургские артисты попали под персональные санкции президента Украины Зеленского
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Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против знаменитых российских артистов, актеров, политиков, представителей СМИ. Документ был принят на основании решения СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) о персональных санкциях.

Под ограничения всего попали 119 российских персоналий, включая екатеринбуржцев – экс-фронтмена группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца, певицу и блогера Клавдию Высокову (Клава Кока) и бывшую актрису шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову.

Персональные ограничительные меры будут действовать 10 лет. Они подразумевают под собой запрет на посещение Украины, приобретение недвижимости на ее территории. Артистам, находящимся под санкциями, введен запрет на финансовые обязательства, а их активы будут заморожены.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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