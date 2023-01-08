Группа «Калинов мост» выступила перед военными в Забайкалье

Советская и российская группа из Новосибирска «Калинов мост» приняла участие в музыкальном фестивале «Донбасс и Zабайкалье. Вместе». Участники коллектива в рамках мероприятия выступили перед военнослужащими из учебного центра Восточного военного округа.

Артисты прилетели в Читу утром в воскресенье, 8 января, и сразу же отправились в учебный центр Восточного военного округа. Музыканты «Калинова моста» под руководством Дмитрия Ревякина исполнили свои песни, которые давно полюбились публике, — сказано в сообщении.

Отметим, что фестиваль «Донбасс и Zабайкалье. Вместе» продлится до 9 января. Билеты на действие можно купить в кассе в краевой филармонии.

