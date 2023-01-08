Яна Поплавская раскритиковала Смольянинова за его скандальное интервью

Уехавший из РФ актер Артур Смольянинов заявил о том, что он готов вступить в армию Украины и сражаться против России. Такие громкие слова знаменитости вызвали волну негодования как у россиян, так и у его коллег.

Не смогла пройти мимо Яна Поплавская. По словам актрисы, еще недавно Смольянинов братался военными ВС РФ, которых сейчас собирается убивать.

Артур, иди воюй, чего разговоры разговаривать! Только ты никуда не пойдешь. Словоблудием заниматься не нужно смелости! За свою позицию, свои принципы нужно жизнью отвечать. Жаль, что настоящие мужики-военные после фильма « 9 Рота» тебя к сердцу прижимали, руки твои жали, говорили слова восхищения, называли Братом! Забудут твое имя, забудут твои фильмы.

Поплавская также добавила, что самым лучшим наказанием для артиста будет забвение и равнодушие.