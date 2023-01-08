Yandex.RTB

Яна Поплавская раскритиковала Смольянинова за его скандальное интервью

Image 16+
Яна Поплавская раскритиковала Смольянинова за его скандальное интервью
Знаменитости
Фото из открытых источников

Уехавший из РФ актер Артур Смольянинов заявил о том, что он готов вступить в армию Украины и сражаться против России. Такие громкие слова знаменитости вызвали волну негодования как у россиян, так и у его коллег.

Не смогла пройти мимо Яна Поплавская. По словам актрисы, еще недавно Смольянинов братался военными ВС РФ, которых сейчас собирается убивать.

Артур, иди воюй, чего разговоры разговаривать! Только ты никуда не пойдешь. Словоблудием заниматься не нужно смелости! За свою позицию, свои принципы нужно жизнью отвечать. Жаль, что настоящие мужики-военные после фильма « 9 Рота» тебя к сердцу прижимали, руки твои жали, говорили слова восхищения, называли Братом! Забудут твое имя, забудут твои фильмы.

Поплавская также добавила, что самым лучшим наказанием для артиста будет забвение и равнодушие.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
SHAMAN признался, что пока не готов выпустить свой первый альбом

Сегодня, 20:21

Шукшина раскритиковала примадонну Пугачеву за оскорбительную фразу в адрес россиян

Сегодня, 19:48

Певица Ани Лорак вслед за Лаймой Вайкуле отказалась от русского языка после наступления Нового года

Сегодня, 19:25

Писатель Захар Прилепин прокомментировал скандальное интервью про СВО РФ актера Смольянинова

Сегодня, 19:15

Певица Лариса Долина посоветовала критикам ее внешнего вида проверить зрение

Сегодня, 19:05

Яна Поплавская раскритиковала Смольянинова за его скандальное интервью

Сегодня, 18:59

АиФ: Жители РФ в Сети призывают лишить Смольянинова гражданства за высказывания о РФ

Сегодня, 18:36

Принц Гарри: «Уильям и Кейт подначивали меня надеть форму нацистского солдата»

Сегодня, 18:29

Организатор скандального спектакля с Ларисой Удовиченко отреагировал на критику зрителей

Сегодня, 17:28

Публицист Эдвард Чесноков прокомментировал скандал вокруг Артура Смольянинова

Сегодня, 17:18

Умер автор коммунистических песен и известный бард РФ Александр Харчиков

Сегодня, 17:12

Артист РФ Артур Смольянинов раскритиковал российского актера Ивана Охлобыстина

Сегодня, 15:30

Поэтесса Назарова: Алла Пугачева украла у меня название композиции «Бог с тобой»

Сегодня, 15:22

Актер Оскар Кучера прокомментировал отмену онлайн-показа телеспектакля с Иваном Ургантом

Сегодня, 15:11

«Ъ»: Русскую литературу улучшают, однако она продолжает существовать

Сегодня, 14:23

Смольянинов: «Мне наплевать, если Россия превратится в радиоактивный пепел»

Сегодня, 14:19

Артисты выступили в цветах флага Украины: Лариса Удовиченко угодила в скандал

Сегодня, 14:00

Певица Слава потратила полмиллиона рублей на косметику и парфюмерию перед концертами

Сегодня, 13:16

StarHit: Дочь Гаркалина сообщила, что ничем не могла помочь в борьбе отца с алкоголизмом

Сегодня, 13:06

Лолита Милявская публично прокомментировала введение против нее санкций от президента Украины

Сегодня, 12:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева
  • 6-01-2023, 11:23

Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева

Украинская журналистка Соколовская подвергла критике политическую передачу, ведущим которой выступает Соловьев. Она заявила, что больше не

E1.RU: В Екатеринбурге школьники начнут новый год с онлайн-занятий
  • Сегодня, 12:27

E1.RU: В Екатеринбурге школьники начнут новый год с онлайн-занятий

Зимние каникулы заканчиваются сегодня, 8 января. Однако не все ученики завтра пересекут школьный порог. Некоторые останутся дома из-за сильных

Муж умершей после операции молодой матери обратился с обращением к главе СК РФ Бастрыкину
  • Сегодня, 12:19

Муж умершей после операции молодой матери обратился с обращением к главе СК РФ Бастрыкину

Муж молодой матери, умершей после операции, обратился к Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Житель Нижнего Тагила

Перечислены главные российские кинофильмы 2023 года, которые невозможно пропустить
  • Вчера, 10:30

Перечислены главные российские кинофильмы 2023 года, которые невозможно пропустить

В Сети интернет появился список главных российских кинолент, которые появятся на экранах страны в 2023 году и которые невозможно пропустить. «Квартет

Пропавшая звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко вышла на связь с сотрудниками «Ленкома»
  • 6-01-2023, 21:11

Пропавшая звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко вышла на связь с сотрудниками «Ленкома»

Татьяна Кравченко, которая известна гражданам России по роли в популярном телевизионном сериале «Сваты», 4 января 2023 года должна была сыграть в

Актёр Адабашьян: Врачи до сих пор не поставили диагноз режиссёру Михалкову
  • 6-01-2023, 21:04

Актёр Адабашьян: Врачи до сих пор не поставили диагноз режиссёру Михалкову

5 января 2023 года выяснилось, что врачи диагностировали у режиссёра Никиты Михалкова грипп, из-за чего его доставили в больницу. Российские граждане

Новости партнеров
Новости партнеров
Проваленная Смольным мусорная реформа попала в дайджест «Коммерсанта»
  • 6-01-2023, 20:42

Проваленная Смольным мусорная реформа попала в дайджест «Коммерсанта»

Журналисты издания «Коммерсантъ» включили мусорную реформу, проведенную в Петербурге, в дайджест главных тем в 2022 года. Нововведения Смольного

ГИБДД РФ сможет лишать прав водителей за состояние салона автомобиля с 7 января 2023 года
  • Вчера, 18:47

ГИБДД РФ сможет лишать прав водителей за состояние салона автомобиля с 7 января 2023 года

В новогодние праздники во время проверок на дорогах сотрудники ГИБДД будут обращать внимание не только на внешний вид водителя и запах, но на

В немецком издании опубликована статья, в которой сравнивается политика Путина и Горбачева по отношению к НАТО
  • Вчера, 13:13

В немецком издании опубликована статья, в которой сравнивается политика Путина и Горбачева по отношению к НАТО

В немецком издании «Junge Welt» опубликована статья, в которой сравнивается внешняя политика Советского союза при политическом руководителе Горбачеве

Устами восьмого ребенка. Пять высказываний Беглова, за которые нам было неловко в 2022 году
  • Сегодня, 07:55

Устами восьмого ребенка. Пять высказываний Беглова, за которые нам было неловко в 2022 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ушедшем году много и с удовольствием говорил на публике по различным поводам. В заявлениях Беглова,