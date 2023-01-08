Организатор скандального спектакля с Ларисой Удовиченко отреагировал на критику зрителей

Лариса Удовиченко оказалась в центре скандала, который связан с Украиной. Фанаты возмутились поступком артистки России после спектакля «Игра на вылет», который проходил Питере.

Зрители надеялись увидеть Ларису Удовиченко, но по непонятным причинам она не появилась на сцене и не сыграла роль в спектакле. Ее заменила Татьяна Абрамова. Публика отмечала, что артисты в определенный момент облачились в наряды цвета украинского флага.

Организатор прошедшего действия в начале января высказался по поводу вспыхнувшего вокруг постановки шума.

Что касается цветов флага Украины, режиссер заявил, что костюмы, используемые для спектакля, не меняются еще с 2015-2016 года, когда постановку поставили впервые. Такие яркие цвета были подобраны художником для того, чтобы подчеркнуть комедийное настроение.

