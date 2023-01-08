Певица Ани Лорак вслед за Лаймой Вайкуле отказалась от русского языка после наступления Нового года

Многие русскоязычные звезды начали отказываться от русского языка. К примеру взять, Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) стал шутить на латышском и украинском. Лайма Вайкуле начала записывать видеообращения на родном языке. И вот теперь Ани Лорак, которая сделала блестящую карьеру в России, тоже перешла на украинский язык.

Свой первый в новом году пост в социальной сети артистка, которая родилась в Черновицкой области Украины, неожиданно написала на украинском языке. Певица пожаловалась, что она переживает за брата, который новогоднюю ночь провел в бомбоубежище.

Только сочувствия от соотечественников Ани не получила. На Лорак буквально накинулись с проклятиями ее земляки, требуя не использовать в своей речи родной язык.

Не удивительно, что певице явно не рады на родине, поскольку сейчас она живет в России, выступает тоже в России и при этом ничего не говорит о военной спецоперации.