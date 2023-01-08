Певица Лариса Долина посоветовала критикам ее внешнего вида проверить зрение

Эстрадная певица Лариса Долина в сентябре отметила 67-летие. Несмотря на возраст, народная артистка РФ отказывается считать себя пожилой дамой.

На днях звезде в который раз досталось за видео. В кадре она с внучкой танцуют на фоне новогодней елки. Под публикацией появились язвительные комментарии.

«Как не стыдно старухе позировать в такой короткой юбке!», — писали хейтеры.

Критикам своей внешности исполнительница песни «Погода в доме» порекомендовала обратиться к окулисту. Как заявила артистка в Telegram-канале, она действительно является бабушкой, и сильно гордится этим. Но называть себя старухой хейтерам она не позволит.

«Вы, кто постоянно указывает на мой возраст, угомонитесь наконец-то! Вы где видели старуху, а? Глаза свои откройте или сходите к врачу зрение поправить! Я выгляжу, чувствую себя максимум на 35 или 40 лет!» — возмутилась певица.

Кстати, новогодние каникулы дива проводит на солнечных Мальдивах. Настроение у Долиной бодрое, что она показывает в постах и на фото в своих соцсетей.