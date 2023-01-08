Певица Слава потратила полмиллиона рублей на косметику и парфюмерию перед концертами

Певица Слава продолжает активно гастролировать. Также артистка пытается прийти в себя после расставания с мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым прожила вместе 20 лет.

На днях вокалистка призналась, что потратила на косметику и парфюмерию полмиллиона рублей! Слава опубликовала в соцсети несколько видеороликов из магазина. На фото она показала витрины и рассказала, что совершает покупки к предстоящему туру. На помощь артистке пришли несколько консультантов.

«Скупаю все на гастрольный тур. Разоряюсь. Нужно все для работы, девочки. Туши, все берем. Боюсь на чек посмотреть. Больше 70 наименований, я уже девченок замучила», – говорит поп-дива.

Исполнительница также показала итоговый чек на внушительную сумму. В нем было указано, что певица потратила более 326 тысяч рублей. Хотя сама брюнетка призналась, что закупилась почти на полмиллиона!

«На пол ляма! Вот психанула! Красота и работа требует денег», – добавила она.