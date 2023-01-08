Писатель Захар Прилепин прокомментировал скандальное интервью про СВО РФ актера Смольянинова

Писатель Захар Прилепин прокомментировал недавнее скандальное интервью, которое дал покинувший РФ после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Артур Смольянинов.

«А мы не печалимся, что он отсюда уехал. Мы в шоке, что здесь таких хоть косой коси», - пишет публицист в своем Телеграме.

Артур публично заявил, что он готов участвовать в боевых действиях, однако исключительно на стороне ВСУ. Кроме того признался, что готов стрелять в артиста из Осетии Сослана Федарова, с которым знаком, работал в кино и который сражается за РФ на фронте.

По заявлению Смольянинова, ему абсолютно все равно, что останется от его родины.

«Честно говоря, мне наплевать, в какой форме Россия останется. Развалится или нет. Даже если останется от нее одна область, а все иное превратится в радиоактивный пепел», - злобно произнес актер, который когда-то снимался в ленте «9 рота».