Поэтесса РФ рассказала, как у нее украли идею песни, исполненной Пугачевой

Одна из самых знаменитых песен Аллы Пугачевой "Бог с тобой" была написана Игорем Николаевым. Но поэтесса Татьяна Назарова в заявила, что незадолго до этого она написала композицию с аналогичным названием для советской группы "Фристайл", показав свои наработки коллеге по цеху.

Мы две песни записали и поехали на съемки в Москву в Лужники. Из номера позвонила коллеге, которому показывала свои наработки. Он спросил: "Ты кому-либо "Бог с тобой" продала?" "Еще нет", ответила. Тогда он мне сказал, что в пятницу в программе "Утренняя почта" Примадонна будет петь трек с названием "Бог с тобой" на слова Игоря Николаева. Я расстроилась до слез! Это называется - украли идею, то есть название, - сказала Назарова.





Стоит сказать, что впоследствии Татьяна писала песни непосредственно для Аллы Борисовной. Долгие годы Пугачева заканчивала свои концерты песней "Игра" на стихи поэтессы. Правда, она говорит, что Примадонна несколько раз просила внести правки в тексты, а в конце сама поправила стихи так, как посчитала необходимым.