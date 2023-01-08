Принц Гарри: «Уильям и Кейт подначивали меня надеть форму нацистского солдата»

В мемуарах принца Гарри говорится о том, что принц Уильям и Кейт призвали надеть его костюм нацистского солдата на одну из вечеринок в 2005 году, что и стало причиной громкого скандала, пишет The Independent.

Герцогу Сассекскому тогда было всего 20 лет, когда его сфотографировали в нацистском костюме со свастикой на руке на «туземной и колониальной» вечеринке, которая была устроена олимпийским чемпионом по конкуру Ричардом Мидом.

Такой шаг Гарри вызвал волну критики, а сам принц извинился за «плохой выбор костюма». Он добавил, что ему «очень жаль», если он «смутил или обидел кого-то».

Гарри решение надеть костюм назвал «одной из самых огромных ошибок» в его жизни во время 6-серийного документального телесериала о нем и его супруге Меган Маркл на Netflix, который вышел на экраны в декабре минувшего года.

В четверг Page Six написала, что в автобиографии Гарри «Spare» есть откровение, что принц и принцесса Уэльские буквально «выли», когда увидели его в этом костюме. Издание получило копию книги, процитировав слова Гарри:

«Я позвонил Кейт и Вилли, спросил, что они думают. Нацистская форма, они сказали. Они оба выли. Хуже, чем трико Вилли! Намного нелепее! В чем, опять, был смысл».



