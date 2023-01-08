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Публицист Эдвард Чесноков прокомментировал скандал вокруг Артура Смольянинова

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Публицист Эдвард Чесноков прокомментировал скандал вокруг Артура Смольянинова
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Фото из открытых источников

Артур Смольянинов недавно заявил о том, что он пошел бы воевать на стороне ВСУ и что ему совершенно все равно на будущее России, но при этом никаких конкретных действий в доказательство своих слов он не предпринял.

«Иногда госденьги перечислялись напрямую нынче героическому защитнику Украины. ИП "Смольянинов" через российские госзакупки получило 277 тыс. рублей за концертные выступления. Вроде бы немного. С другой стороны, это на 277 тыс. рублей больше, чем получил, к примеру, русский писатель-патриот Эдуард Лимонов», — говорит публицист Эдвард Чесноков.

По мнению видеоблогера, из-за таких «театральных расистов», как Смольянинов, талантливая и творческая молодежь из Грозного, Вологды, Донецка и других городов не могла попасть на столичные подмостки годами.

«Очень хорошо, что сейчас все иначе», — подытожил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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