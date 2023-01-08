Режиссер Сэм Мендес заявил о будущей гендерной нейтральности премии «Оскар»

Гендерная принадлежность премии «Оскар» в будущем не будет явно выражена или определена. Об этом сегодня, 8 января, высказался кинорежиссер Сэм Мендес на страницах авторитетного издания The Independent.

По словам Мендеса, приз за достижение в киноискусстве в виде гендерно-нейтральной фигурки человека это лишь то, к чему рано или поздно придут в кинематографическом мире запада.

«Полностью сочувствую и думаю, что это в конечном итоге неизбежно и даже разумно», — прокомментировал он слова актрисы Эммы Коррин касательно объединения категорий «лучшие женская и мужская роли» премии «Оскар» в единственную категорию.

Напомним, что в 1990 году Сэм Мендес получил премию «Оскар» как лучший режиссер за ленту «Красота по-американски». В 2020 году он номинировался в той же категории, но за картину «1917».

Ранее Мендес также заявлял, что следующий кинофильм о Джеймсе Бонде должна снять женщина.