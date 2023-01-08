РИА «Новости»: Покинувшей РФ музыкальной оппозиции остается сейчас только исполнять чужие песни

В 2022 году из РФ уехали многие артисты в знак протеста против проведения «военной спецоперации», которая проходит на территории Украины. В числе тех, кто выступил против Борис Гребенщиков, пишет портал РИА «Новости».

У музыканта вышел альбом «Песни бардов», в который вошли 24 композиции, однако российские критики уверены, что вряд ли он сможет превзойти предыдущие достижения. В нем есть песни, которые открыто демонстрируют отношение певца к политическим решениям Кремля. Тем, кто поддерживает Москву, они вряд ли понравятся.

Также обратили внимание критики на другое. Альбом отличается от предыдущих работ Гребенщикова, поэтому трудно сказать, как его воспримут поклонники.

В сборник вошли композиции авторов, которые определили великую эпоху в советском государстве – Визбора, Кукина, Клячкина. Как отмечает автор статьи, поколение из 80-х думало, что со своими талантами они уже одержали победу. При этом жители страны оказались не такими, как их хотели видеть. Они послушали песни или стихи и все-таки сделали свою эпоху.