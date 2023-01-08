SHAMAN признался, что пока не готов выпустить свой первый альбом

Фанатам певца SHAMAN (Ярослава Дронова) придется набраться сил терпения, чтобы подождать выхода его первого альбома.

В своем последнем интервью телеведущей Светлане Шевченко в рамках проекта «ОтЛичная жизнь» популярный исполнитель назвал причины томительного ожидания для поклонников. За плечами у певца, к слову, более 200 песен. Всероссийскую популярность Дронов получил в феврале 2022 года, когда состоялась премьера его патриотического хита «Встанем».

Пока альбома не будет. Я даже придумал название к альбому, однако не скажу. Хотел бы, чтобы это был не просто сборник песен, а чтобы он был концептуально выдержанный. Чтобы все хиты, которые в него войдут, были на одном дыхании, так сказать с одного плеча. У меня есть определенная концепция первого альбома. Даже есть композиции, которые до конца не дописаны, но они 100% войдут туда, та как это я внутри себя слышу, - признался SHAMAN.

Поэтому пока поклонникам артиста остается лишь слушать его треки на цифровых площадках, где сейчас доступны десятки композиций.