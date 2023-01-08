Шукшина раскритиковала примадонну Пугачеву за оскорбительную фразу в адрес россиян

Мария Шукшина дала жесткий ответ всем артистам, которые критикуют страну и ее политику. Досталось Алле Пугачевой за слова о холопах.

«Не подам руки ни Пугачевой, ни Галкину*, ни Макаревичу** за их позицию по отношению к собственной стране, в которой стали известными людьми. Все эти звездные эмигранты хотят жить в РФ и зарабатывать здесь, ведь за границей нет ни таких площадок и такой аудитории. Там другие гонорары, другая востребованность. Они здесь бы продолжали прекрасно жить. Но СВО вскрыла сущность. Пугачева назвала зрителей „холопами, превратившихся в рабов“. А это все благодарная публика, которая ее всегда боготворила. Думаю, что она прекрасно понимает: народ ей никогда этого не простит. Поэтому не собирается даже возвращаться в Россию», — поделилась мнением Шукшина.

55-летняя звезда также поставила под сомнение опрос ВЦИОМ, согласно которому на втором месте среди лучших певиц в минувшем году значится Примадонна.

«Моя аудитория, подписчики никогда в жизни не поставят на второе место Пугачеву. Многие разбираются в том, что происходит. Сейчас решается дальнейшая судьба страны. Поэтому надеюсь, что наши деятели перестанут воспроизводить чужое мнение, и теперь сами разберутся в этой ситуации. Как сделала я», — добавила актриса.