Смольянинов: «Мне наплевать, если Россия превратится в радиоактивный пепел»

Артур Смольянинов, который прославился ролью в фильме Федора Бондарчука «9 рота», дал очередное скандальное интервью. В беседе с журналистами он заявил, что хочет «воевать за Украину». Кроме того, артист сообщил, что ему «наплевать или даже , что останется от родной России, даже если это будет одна область, а остальное превратится в радиоактивный пепел». По всей видимости, артист больше не связывает жизнь с родной страной.

«Мне, честно говоря, ****, наплевать, в какой форме Россия останется, развалится, не развалится, превратится в радиоактивный пепел».

Актер заработал в России немало денег. Сейчас он тоже продолжает их зарабатывать. В ролике Артур жалуется, что новый фильм с его участием не вышел. Сразу же после жалобы Смольянинов говорит о готовности убить актера из Осетии, который сейчас сражается за РФ.

Нужно напомнить, что Смольянинов покинул Россию сразу же после начала спецоперации на Украине. После этого актер сообщил, что хочет, чтобы в РФ ему вручили статус иностранного агента. Также после переезда в Европу он сделал несколько русофобских заявлений.