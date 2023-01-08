StarHit: Дочь Гаркалина рассказала, что ничем не смогла помочь в борьбе отца с алкоголизмом

Дочь Валерия Гаркалина рассказала о борьбе отца с алкоголизмом. По словам Ники, она никогда не замечала за ним большой страсти к спиртному в молодости. Но все изменилось в зрелом возрасте. Из-за постоянных гастролей, которые выматывали, он стал выпивать все чаще. После советов родных, артист задумался о проблеме, обратился к хорошему врачу и не выпивал целых 20 лет.

Ника вспоминает, что отец вновь взялся за бутылку, когда его семью постигло большое горе — ушла из жизни супруга. Именно тогда Валерий сорвался, но попытался победить эту пагубную привычку, о чем рассказывал публично.

Это была очень тяжелая борьба, мы не понимали, как ему можно помочь. Папа считал, что справиться может сам. Мог год даже не прикасаться к рюмке, а затем срыв. Никогда не видела его нетрезвым, он нас всегда оберегал.

Последние годы Гарлакин из-за алкоголя постоянно попадал в неприятные ситуации и загулы. Привычка отразилась на его здоровье. Несколько раз у артиста случился инфаркт, а также он пережил клиническую смерть.