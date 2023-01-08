Участник СВО из Забайкалья прославился исполнением хита «Я люблю тебя до слёз»

Видеоролик с уроженцем села Зугалай (Могойтуйский район, Забайкалье) Эрдэмом Бабудоржиевым, который сейчас находится в зоне спецоперации, взбудоражило Сеть. В ролике он своим сильным вокалом проникновенно исполняет хит «Я люблю тебя до слёз» Александра Серова.

В самом конце видео талантливый боец сообщает о том, что он посвящает песню всем женам, матерям, дочерям, которые ждут домой своих мужей, отцов и сынов. По словам главы села Бато Батоева, Эрдэм был всегда очень озорным, артистичным. После окончания сельской школы получил актерско-режиссерское образование. После обучения вернулся в родное село. В Зугалае несколько лет работал руководителем Дома культуры, а также учителем музыки в школе. Позже 10 лет проживал в Чите.

После срочной службы Эрдэм решил служить по контракту. В СВО боец участвует с начала. Он минувшей осенью возвращался домой на отпуск. Дома бойца ждут супруга и двое детей.