Умер автор коммунистических песен и известный бард РФ Александр Харчиков

Вчера, 7 января 2023 года в возрасте 73 лет ушел из жизни российский бард, автор прокоммунистических песен Александр Харчиков. Информация о кончине знаменитости появилась на официальном сайте партии КПРФ. Причина смерти пока что не называется.

«Как автор-исполнитель патриотических песен он стал известен в 1990-е годы. С того времени вышло более десятка музыкальных альбомов, а также книг с произведениями барда РФ. Александр Анатольевич был постоянным автором нашего сайта», — сказано в сообщении.

На счету Харчикова более чем 40 альбомов. Большая часть песен, написанных покойным автором, посвящалась политике. Он часто критиковал евреев и российскую власть. Несколько творений даже числились в реестре экстремистских.