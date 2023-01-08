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Устами восьмого ребенка. Пять высказываний Беглова, за которые нам было неловко в 2022 году

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Устами восьмого ребенка. Пять высказываний Беглова, за которые нам было неловко в 2022 году
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ушедшем году много и с удовольствием говорил на публике по различным поводам. В заявлениях Беглова, пополнивших цитатники городской прессы, есть забавные нелепости, но есть и пассажи, заставляющие петербуржцев испытывать неловкость за главу города. Самые нетривиальные публичные высказывания единственного в России «губернатора-мема» - в нашей подборке!

Восьмой ребенок в семье

Об этой подробности своей биографии Беглов впервые рассказал на встрече с деятелями сцены в Смольном в январе 2022 года. Там обсуждали провальный старт «мусорной реформы» и плохую уборку снега и наледи, привлекшие внимание музыканта Сергея Шнурова, который вывел проблемы петербургской зимы в федеральную повестку.

Тогда губернатор объяснил недовольство кучами мусора во дворах происками таинственных недоброжелателей, которые якобы хотят его запугать и откатить назад «хорошую и правильную реформу».

«Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся. Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина», — заверил Беглов.

Объяснения петербуржцев не удовлетворили, но новое прозвище губернатор заработал. Впоследствии Беглов еще раз упоминал «восьмого ребенка» - в поздравлении для многодетных петербургских семей.

Сага о 89 станциях

Августовские обещания Беглова построить 89 новых станций и 139 километров путей подземки к 2050 году не сказать, что серьезно восприняли – это Москва привыкла запускать метро целыми ветками, а в Петербурге хорошо, если появится одна станция в год.

Как оказалось, горожане, не поверившие Беглову сразу, привычки губернатора и возможности нового «Метростроя Северной столицы» представляют себе очень хорошо – на прямой линии в декабре выяснилось, что слова о 89 новых станциях «не так поняли», и оказывается, речь шла не о станциях, а обо всех объектах инфраструктуры метро.

«В генеральном плане предусмотрено 57 станций. И эти самые станции подразумевают и новые подземные пересадочные станции и 20 новых вестибюлей и 3 новых вестибюля для новых станций, то есть это весь объем работ, который необходимо выполнить», - уточнил он.

Петербургское метро – неиссякаемая тема грустных шуток, и, к сожалению, оснований для оптимизма в этом отношении пока нет. Но тем сильнее неловкость за растянутую во времени губернаторскую «оговорку». 

КРТ еще обсуждается

Закон о комплексном развитии территорий в Петербурге поставил в неловкую ситуацию и парламент, спешно принявший его перед каникулами 29 июня, и профильного вице-губернатора Николая Линченко, и самого Александра Беглова. Все ждали мнения губернатора о законе, из-за которого город буквально кипел, и 25 августа оно, наконец, прозвучало в эфире канала «78». Правда, в губернаторской версии событий закон о КРТ к тому моменту находился лишь на стадии обсуждения. 

«Прежде всего я хочу сказать, что закон обсуждается и для этого его проект и опубликован, чтобы обсудить с горожанами, чтобы они высказали свои предложения и опасения, чтобы они были учтены. А потом он должен быть принят», - сказал Беглов.

Попытка успокоить не удалась – напротив, жители «хрущевок», которых закон напрямую касался, увидели лишь то, что губернатор вообще не осведомлено содержании законопроекта, им же внесенного в ЗакС и подписанного, и заволновались еще сильнее. В дальнейшем под давлением общественности действие закона о КРТ приостановили, хотя противники продолжают настаивать на полной отмене и разработке нового проекта.

Время выбрало нас

В октябре «бегловский цитатник» пополнился еще одним ярким высказыванием - скорее циничным, чем забавным, особенно в контексте особенностей мобилизационных мероприятий в Петербурге. 

«Время выбрало нас: кто-то на передовой, кто-то губернатором, кто-то здесь тренирует бойцов, но все мы защищаем свою Родину», -сказал Александр Беглов на встрече с мобилизованными в военной части Ленобласти.

Мало, какое еще высказывание Беглова вызывало столько возмущения. Петербуржцы признавались в «испанском стыде» за главу города, и постарались напомнить Александру Дмитриевичу, что «выбрало губернатором» его не время, а воля президента и горожан. Заметили и то, что «гражданскому чиновнику» в мегаполисе стыдно приравнивать себя к бойцам с передовой, тем более, что он не смог даже достойно экипировать своих резервистов и навести порядок с выплатами. 

Вы летали, и пандемия отступала

Александр Беглов - человек религиозный, что еще раз обозначил на форуме Всемирного русского народного собора, беседуя с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. Обращаясь к священнослужителю, губернатор вспомнил, как Петербург побеждал коронавирус – оказывается, важнейшую роль сыграли полеты митрополита на вертолете с иконами вокруг города.

«Вы облетали на вертолете несколько раз с иконами наш город, и я хочу сказать, что действительно пандемия отступала», - сказал Беглов Варсонофию. 

Менее одухотворенные петербуржцы остались в недоумении после признания губернатором за церковью решающей роли в борьбе с ковидом, а медики, которые больше года трудились в режиме аврала, тяжело болели, теряли коллег, закономерно обиделись.

В числе особых «удач» Беглова стоит отметить выступление на Дворцовой площади в ночь «Алых парусов» - едва ли не впервые в карьере губернатор не «потерялся» на сцене перед молодежью, сумев без приключений ударить в рынду и без сбоев проговорить речь. Также губернаторские публичные выступления 2022 года запомнились частыми обращениями к истории своей семьи, и достижениям Петра Великого – почему-то он особо выделил любовь императора к посадке дубов. 

Вступая в новый год редакции хотелось бы верить, что в ближайшие 12 месяцев у петербуржцев будет поменьше поводов смеяться над курьезами с участием градоначальника, а возможностей гордиться своим прекрасным городом станет гораздо больше.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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