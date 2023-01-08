Жители коттеджного поселка под Екатеринбургом в морозы остались без света и отопления

Под Екатеринбургом замерзает в мороз целый коттеджный поселок. Жители Растущева жалуются на перебои с отоплением и светом. Проблемы начались еще 1 января. Об этом пишет издание E1.ru со ссылкой на одну из местных жительниц.

Женщина рассказала, что отключения электричества продолжались на праздники. Свет восстанавливали за несколько часов, а затем вместе с электричеством пропало отопление.

Дома нужно надевать верхнюю одежду. Эта проблема коснулась 50 участков в поселке, - говорит она.

При этом стоит сказать, что в Свердловской области в настоящее время установились крепкие морозы.

Добавим, что в МРСК Урала подтвердили происходящее. Там объяснили, что аварийные отключения начались из-за реальной нагрузки на сети, которые превышают расчетную. Поэтому им пришлось менять срочно оборудование на трансформаторной подстанции.