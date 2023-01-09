45-летняя ведущая Анфиса Чехова прекратила скрывать свои новые отношения

Анфиса Чехова после расставания с супругом Гурамом Баблишвили предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Официально у теле- и радиоведущей до недавнего времени не было мужчины, однако сейчас, по всей видимости, звезда больше не скрывает от общественности возлюбленного.

Зимой отпуск теледива решила провести за границей. Сперва Аниса отдохнула в Соединённых Штатах Америки, а после этого переместилась сразу же в Мексику.

Накануне Чехова выложила в своих социальных сетях новый ролик, который был снят на курорте. Видео стало своего рода доказательством того, что ведущая больше не одинока. На кадрах запечатлено, как она прогуливается на пляже, держась при этом за руку со спутником. При этом лицо мужчины звезда не показала. Но даже сам факт того, что Чехова не одинока, произвел настоящий ажиотаж среди многочисленных подписчиков.