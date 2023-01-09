В столице Бразилии введено чрезвычайное положение

Украинская журналистка Соколовская подвергла критике политическую передачу, ведущим которой выступает Соловьев. Она заявила, что больше не
Муж молодой матери, умершей после операции, обратился к Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Житель Нижнего Тагила
Зимние каникулы заканчиваются сегодня, 8 января. Однако не все ученики завтра пересекут школьный порог. Некоторые останутся дома из-за сильных
В Сети интернет появился список главных российских кинолент, которые появятся на экранах страны в 2023 году и которые невозможно пропустить. «Квартет
Татьяна Кравченко, которая известна гражданам России по роли в популярном телевизионном сериале «Сваты», 4 января 2023 года должна была сыграть в
5 января 2023 года выяснилось, что врачи диагностировали у режиссёра Никиты Михалкова грипп, из-за чего его доставили в больницу. Российские граждане
В Петербурге качество уборки улиц от снега и наледи «неудачное». Таким мнением поделился представитель движения гражданских инициатив, политолог и
Журналисты издания «Коммерсантъ» включили мусорную реформу, проведенную в Петербурге, в дайджест главных тем в 2022 года. Нововведения Смольного
Губернатор Петербурга Александр Беглов в ушедшем году много и с удовольствием говорил на публике по различным поводам. В заявлениях Беглова,
В немецком издании «Junge Welt» опубликована статья, в которой сравнивается внешняя политика Советского союза при политическом руководителе Горбачеве
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