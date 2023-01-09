В столице Бразилии введено чрезвычайное положение

Бразильский президент Лулу да Силва выпустил указ о введении в столице государства режима чрезвычайного положения. Причиной этого стали массовые демонстрации, которые сопровождались накануне погромами правительственных зданий.

Лулу да Силва в указе сообщает, что целью введения чрезвычайного положения в Бразилиа является прекращение противозаконных акций, которые привели к нарушению правопорядка. Он добавил, что для наведения общественного порядка приказал задействовать сотрудников правоохранительных органов и военные соединения.

Накануне сторонники занимавшего ранее должность бразильского президента Болсонару вышли на массовые митинги в столице государства с требованием отставки Лулу да Силвы.