Эрдоган сделал заявление о сроках президентских выборов в Турции

Турецкий президент Эрдоган сделал заявление по вопросу о дате выборов политического руководителя государства в нынешнем 2023 году. Он уже раньше, обращаясь к этой теме, говорил об изучении вопроса по переносу даты голосования. Теперь Эрдоган опять повторил, что в политическом руководстве Турции проходит обсуждение этого вопроса и что следует быть готовым к принятию такого решения. Об этом сообщается сегодня, 9 января.

Пока датой проведения новых президентских выборов в Турции назначено 18 июня. Однако в ходе своего визита в Анталью Эрдоган подчеркнул, что считает это голосование очень важным, также отметил, что вопрос о точных и определенных сроках его проведения еще не решен политическим руководством государства окончательно.