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Выборный прокомментировал ситуацию с выходом РФ из конвенции Совета Европы по борьбе с коррупцией

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Выборный прокомментировал ситуацию с выходом РФ из конвенции Совета Европы по борьбе с коррупцией
В Мире
Фото из открытых источников

Представитель нижней палаты российского законодательного органа, заместитель руководителя комитета по борьбе с коррупцией Анатолий Выборный прокомментировал ситуацию с выходом из конвенции Совета Европы. Недавно президент Российской Федерации внес в Государственную думу проект закона о прекращении участия в договоре об уголовной ответственности за дела о коррупции, который разработан в Совете Европы и к которому РФ присоединилась в 1999 году.

Выборный подчеркнул, что это никак не повлияет на ситуацию с борьбой против коррупции в государстве. Он считает, что меры, которые принимают политические власти РФ, продемонстрировали свою эффективность в противодействии коррупции. Выборный указал, что по российскому законодательству введена юридическая ответственность за коррупционные дела.

«Не думаю, что это решение как-то негативно отразится на результативности антикоррупционной борьбы в России», – отметил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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