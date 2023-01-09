77-летний народный артист РФ Юрий Антонов отказался участвовать в политическом ток-шоу Соловьева

Юрий Антонов большую часть времени проводит в загородном доме в Подмосковье. Легендарный композитор очень редко балует поклонников новыми песнями.

Сейчас среди главных увлечений 77-летнего артиста - уход за животными, а также просмотр разных политических ток-шоу. При этом сам он участвовать в них категорически отказывается.

Антонов отмечает, что больше всего он симпатизирует Владимиру Соловьеву. Впрочем, в его политическое шоу – ни ногой.

Это ведь политическое шоу, я далек от политики. Конкурировать с Владимиром Соловьевым и другими товарищами и друзьями, которые регулярно туда приходят, невозможно. При этом я не могу не сказать, что он – великолепный телеведущий своей передачи. Мне нравятся некоторые его гости, особенно Яков Кедми (государственный деятель из Израиля - прим.ред). Не скрываю замечательного отношения к умнейшему, как по мне, человеку.