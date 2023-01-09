«АиФ»: Куда пропала рыжая девочка Нина из любимой миллионами комедии «Чародеи»

Комедия «Чародеи» полюбилась зрителям. Она до сих пор остается классикой отечественного кинематографа. Многие поклонники хорошо помнят маленькую Нину — сестру Ивана, которую исполнил Александр Абдулов. Эту роль сыграла Анна Ашимова. Для 9-летней девочки фильм стал первой и последней работой в кино.

Попала Аня в кино случайно. Ее заметили в Дворце пионеров и пригласили на пробу, которую она прошла успешно. Съемки неопытной актрисе давались очень непросто. Будучи отличницей, школьница долго вживалась в образ девочки, которая плохо учится. После выхода ленты Ашимова проснулась знаменитой, но насладиться популярностью так и не смогла. Ее стали обижать в школе. Постоянно дергали за косы, толкали, ставили подножки, обзывали «чародейкой». Тогда Аня твердо решила, что больше никогда не будет сниматься.

После окончания школы девушка училась на экономиста и во время учебы вышла замуж. Первое время работала в страховой компании, а затем в глянцевом журнале. После рождения ребенка и вовсе стала домохозяйкой. О своем решении распрощаться с кино Анна Ашимова, которой сегодня исполнилось 50 лет, не жалеет.