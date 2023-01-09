Актер Николай Бурляев заявил, что состояние здоровья режиссера Никиты Михалкова улучшилось

Сегодня днем, 9 января, стало известно о том, что состояние здоровья известного кинорежиссера РФ Никиты Михалкова улучшилось. Об этом МК рассказал известный актер, депутат ГД, а также близкий друг мэтра Николай Бурляев.

Напомним, ранее Михалков был госпитализирован в 52 столичную горбольницу с подозрением на коронавирус COVID-19. У него была пониженная сатурация. ПЦР-тест подтвердил ковид.

Слава Богу, температура спала, он в сознании, обязательно выздоровеет! Все будет хорошо! Напрямую пока нет возможности общаться, я узнаю информацию из своих источников, которые не буду разглашать, так как сильно переживаю за него. Однако знаю, что все нормально. Мы все с ним, все его друзья, душой, и, как только это будет возможно, то обязательно навестим».

Также Бурляев не исключил, что возможно уже сегодня Никиту Сергеевича переведут из реанимации в палату.



