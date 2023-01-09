Диагноз засекречен, подключены специалисты: Михалкова спасают врачи, вернувшие из комы певицу МакSим

Накануне Рождества Патриарх Московский Кирилл за Литургией призвал молился о здравии Никиты Сергеевича. Затем в больницу к нему доставили святую просфору. Однако надеяться приходится как на высшие силы, так и на врачей.

Никиту Сергеевича спасают те же медики, которые выходили МакSим.

Все тяжелые больные во время пандемии попадали в стены именно больницы №52. В реанимационном отделении к жизни вернули певицу Марину Максимову.

Изначально она лечилась в частной клинике, но когда состояние ухудшилось до критического, бумаги на ее перевод подписала мама, поскольку сама артистка была без сознания. Максим подключили к ИВЛ, ввели в искусственную кому. Но спасти ситуацию смог только аппарат ЭКМО, перекачивающий кровь и насыщающий ее кислородом.