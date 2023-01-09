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ФАН: Актера Евгения Барулина уволили из драматического театра в Севастополе за поддержку СВО

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ФАН: Актера Евгения Барулина уволили из драматического театра в Севастополе за поддержку СВО
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Фото из открытых источников

Специальная военная операция (СВО), которая в настоящее время проходит на Украине, консолидировала российское общество, пишет ФАН. Но находятся те, кто выступает против проведения. Именно по вине этих людей пострадал Евгений Барулин, актер из севастопольского драматического театра.

В своем личном Telegram-канале поэтесса Ольга Старушко рассказала, что Барулин открыто выражал поддержку СВО. Такая гражданская позиция артиста стоила ему места в Севастопольском академическом драматическом театре им. Луначарского.

«После пяти лет работы в театре, в том числе он являлся неизменным ведущим поэтических передач «Читаю стихи» на Малой сцене», — отметила Старушко.

По словам поэтессы, заявление об увольнении по собственному желанию руководство культурного учреждения вынудило Евгения написать буквально за три дня до Нового года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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