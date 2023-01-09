Экс-игрок «Спартака» из Нальчика живёт в корейском аэропорту после побега от частичной мобилизации

Экс-футболист «Спартака» из Нальчика 31-летний Джашар Хубиев несколько месяцев живёт в зале ожидания в аэропорту Инчхон в Южной Корее. Об этом проинформировал Телеграм-канал Baza.

Согласно данным, бывший спортсмен попытался скрыться от частичной мобилизации, поэтому попросил у корейцев в стране убежища. В Минюсте азиатского государства просьбу Хубиева отклонили. В итоге Джашар подал апелляцию по данному решению, но на время рассмотрения остался жить в аэропорту.

В Южной Корее заявили, что уклонение от воинской службы не считается уважительной причиной для предоставления мужчине политического убежища. Сам экс-футболист в комментариях для местных журналистов рассказывал, что не подлежит призыву, однако в РФ его насильно заставляли подписывать повестку. В случае неявки на службу его будут считать дезертиром.

Примечательно, что в аэропорту находятся также 23-летний студент из Бурятии Владимир Марактаев и житель Красноярска, 30-летний Андрей. Ещё там есть два россиянина, чьи личности неизвестны.



